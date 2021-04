O IES Marco do Camballón de Vila de Cruces é un dos colectivos impulsores da iniciativa “10.000 calcomanías para a infancia e a xuventude”. Un proxecto que ten por obxectivo a edición de 10 deseños representativos da historia e da identidade visual galega. Así mesmo, farase unha distribución de ditas calcomanías tanto dentro como fóra das entidades impulsoras desta iniciativa.

Os dez deseños que escolleu o alumnado participante no proxecto son os seguintes: un petróglifo, unha caetra galaica, unha bandeira sueva, unha ferreña de pandeireta, un toxo, o escudo da serea de Castelao, a boca dos Rolling coa bandeira galega na lingua, un polbo cunha gaita, un cartel a favor do Estatuto de Autonomía do 936 realizado por Camilo Díaz Baliño e un mapa de Galicia coa bandeira galega da estrela.

Este proxecto, que o IES Marco do Camballón desenvolve en colaboración coa Escola Semente e a Comissom de História da Gentalha do Pichel ten por obxectivo ensinarlle á xuvenude a importancia da comunicación visual e do seu aspecto lúdico desde unha perspectiva galega.