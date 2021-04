Desde la UGT del Concello de A Estrada hacen una serie de matizaciones a la CIG en relación a la RPT. En primer lugar, indican que dicho documento se encuentra aprobado y en vigor. De hecho, recalcan que “no procede aprobar absolutamente ninguna RPT, y lo único que ha de hacer el Gobierno estradense es cumplir escrupulosamente la sentencia”.

En segundo lugar, rechazan la idea de que los trabajadores vayan a perder dinero e indican que eso solo afectaría a un número reducido del personal. De hecho, insisten en que “la inmensa mayoría de los trabajadores municipales van a ver mejorados sus salarios con la RPT”.

En tercer lugar, la UGT de A Estrada afirma que la CIG decidió “no recurrir el documento aprobado definitivamente en el pleno del 23 de junio de 2016 y en vigor desde dicha fecha”. Así, insisten que “se han quedado fuera de juego en este proceso judicial” y recuerdan que la RPT “se encuentra en el tramo final de una ejecución forzosa” de la que la CIG “no forma parte”.

Junto a estas matizaciones, desde la UGT aseguran que la CIG se ha equivocado con su estrategia. Inciden en que no se aceptaron las reglas del juego “por interés de unos cuantos técnicos donde pretendieron anular todo el documento de la RPT por no ser de su agrado sin importarles las posibles mejoras de los puestos que no eran técnicos”. Además, aseguran que la CIG “no defendió sus puestos en el juzgado como hicieron otros”, por lo que en estos momentos están negando “la evidencia de tener que cumplir con la ejecución de una sentencia firme”. “Siguen creyendo e intentando convencer a otros trabajadores que es posible otra RPT diferente”, continúan afirmando desde la UGT.

Finalmente, desde dicho sindicato concluyen que “aquellos que piensen que esta RPT no cumple sus expectativas, lo mejor que puede hacer es ver la posibilidad de una reforma en cuanto se ejecute la sentencia y, entre tanto, recoger los frutos de la que está en vigor”.