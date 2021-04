Un escudo que agujerea el bolsillo

Más de uno se reconocerá en la situación de sentirse extraño en la calle y no saber por qué. Sin embargo, tan pronto sopla el viento y ese soplo cargado de oxígeno y de aromas golpea la cara, se cae en la cuenta. La primera reacción es mirar hacia todos lados, como si se fuese desnudo. La segunda: echar a correr, deshacer el camino andado y recoger la mascarilla olvidada. El próximo 21 de mayo se cumplirá un año desde que el uso del tapabocas se hizo obligatorio en toda España. Se acabó la escasez de los primeros meses de pandemia, la misma que hizo a las costureras ponerse detrás de sus máquinas para sacar unas máscaras que se concibieron como escudo contra el avance del virus. Desde entonces, el que más y el que menos se ha sacado un máster a marchas forzadas para identificar modelos y niveles de protección, pronunciado como expertos en trabalenguas nombres y normativas de seguridad que hace un año eran confusas y casi impronunciables.

Un año da para hacer que algo que antes haría girar la cabeza para observar al “friki” o empatizar con una persona inmunodeprimida se vea ahora hasta como un complemento de moda. Triste, pero cierto. En tiempos de COVID-19 en mascarillas hay tallas y colores. Muchísimos colores. Las marcas han visto en este elemento un nicho de mercado inimaginable hace poco más de un año, de manera que uno puede tapar su boca con los logos de sus firmas preferidas o cubrirla con estampados que le ayuden a alegrar esta triste realidad. Si a ello se suma el hecho de que sea un niño el modelo, la variedad es infinita. Eso sí, el uso de este complemento supone una nueva renta para los bolsillos de las familias.

El uso de las FFP2

No se puede luchar contra las olas pero, ante el riesgo de ahogarse, uno trata de convertir en salvavidas todo lo que esté a su alcance. Así que, después de ver que tras la primera onda de la crisis sanitaria llegó la segunda y luego una tercera, muchas economías domésticas hicieron un ejercicio de cálculo para recortar de otros lados y llevar a sus hijos lo más protegidos posible. De hecho, las mascarillas FFP2, que al inicio de toda esta pesadilla eran casi objeto de lujo, son ahora un artículo tan normal en una mochila escolar como la goma de borrar.

“Dos diarias les hacen falta, más una extra cuando van a actividades”, explica una madre de A Estrada. Indica que, tras pasar por las de tela y las quirúrgicas, desde hace tiempo manda a sus dos hijos al colegio con FFP2. Ello le supone un gasto mínimo diario de cuatro euros, que pasa a seis por jornada los días que hay extraescolares. Por tanto, apunta que en su casa no llegan 100 euros mensuales para costear las mascarillas de los más pequeños.

“La pequeña no utiliza las tres porque a lo mejor en el colegio le llega para todo el día porque no la tienen puesta todo el tiempo”, indica otra madre, con una niña de cinco años. “La mayor me usa tres, dos en el colegio y otra si tiene actividades”, añade. Explica que en su caso opta por emplear quirúrgicas para la escuela, si bien a las extraescolares, al ser un grupo más abierto, manda a sus hijas con FFP2. “Un paquete de 10 unidades me cuesta 13,50 euros; las otras por 14 compras un paquete de 50”, señala.

Protección y gasto

Algunas madres apuntan que hay que ingeniárselas para buscar un equilibrio entre la protección y el gasto excesivo. “A la pequeña cuando va a actividades las FFP2 se la desinfecto y se la uso otro día porque solo la tuvo puesta una hora. La del colegio no, en cuanto viene la tiro a la basura”, comenta otra madre de A Estrada.

Comprando mascarillas desechables, muchos padres calculan un gasto aproximado de 50 euros en familias con dos hijos. La cifra se dispara si a estos modelos se le añaden las de tela –resisten un determinado número de lavados– o las de mayor protección, del tipo FFP2. “Las de tela las utilicé al principio pero ahora ya no. Por mucho que la laves, la mascarilla pierde propiedades y se pone fea”, apuntan.

“Los míos al principio iban con las quirúrgicas pero cuando la cosa se puso fea después de Navidad empecé a mandarlos con las FFP2. Son un gasto importante pero te convences de que a lo mejor van más protegidos y acabas priorizando”, expone otro progenitor.

Un complemento imprescindible

“Yo con dos me dejo unos 80 euros”, calcula otra madre estradense. La mascarilla de reserva siempre ha de ir en la mochila, para cambiarla después de unas horas de pupitre, tras la merienda del recreo o tras la clase de educación física, en la que se humedece mucho más. Uno no regatea cuando se trata de proteger a sus hijos pero este complemento, además de incómodo, hace mella en el bolsillo, que soporta un gasto que antes no podría ni imaginarse.

Si al desembolso mensual en mascarillas para los más pequeños hay que sumar el de los adultos –para el tiempo libre o si no tienen este recurso en sus puestos de trabajo– el gasto se dispara. Llevar escudo sale caro y resulta muy pesado para muchas economías domésticas. Sin embargo, cuando un malhechor anda suelto, cualquiera da la bolsa antes que la vida, aunque esta vez sean los buenos los que tengan que ocultar su rostro del villano tras una máscara.

Por otro lado, A Estrada y Silleda quedaron ayer libres de virus. En Trasdeza se reabrió el aula de la Escola Infantil que se cerró hace dos semanas por un caso. En Lalín el número de contagios continuaba en 14.