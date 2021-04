La CIG-Ensino, central sindical mayoritaria en el comité de empresa del Colegio Scientia Lalín (antiguo Sagrado Corazón), inicia mañana una particular hoja de ruta con movilizaciones para mostrar su desacuerdo con los despidos llevados a cabo en el centro por parte de sus propietarios. La primera acción prevista, en la que no participa el sindicato FSIE, consistirá en una concentración delante del Scientia Lalín que dará comienzo a las 11.00 horas bajo el lema “Despidos non, readmisión”. La CIG también ha solicitado una reunión con Francisco Guerrero, gerente de Scientia School, para que “explique los despidos y entregue la documentación que llevamos semanas solicitando”, señala Xosé Manuel Nogueira.

Por otro lado, CIG-Ensino tiene previsto llevar a cabo esta tarde una asamblea en el Hotel Palacio de Lalín para explicar las razones que le han llevado a adoptar esta medida por unanimidad. El sindicato reitera su compromiso con los trabajadores afectados por los despidos.