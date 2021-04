Pasados diez minutos de las ocho y media de la tarde de ayer, un particular llamó al 112 Galicia para informar de un accidente en el municipio estradense, aunque no podía asegurar si había personas heridas o atrapadas pero sí indicaba que los coches interrumpían la circulación. Así, en el transcurso de la llamada, también los servicios sanitarios de urgencia comunicaban al 112 que acababa de producirse un accidente entre dos coches, en el ayuntamiento de A Estrada, en la PO-841, a la altura de Couso. Además, indicaban que un helicóptero medicalizado se dirigía al punto, puesto que, en el interior de uno de los vehículos había un varón que no reaccionaba.

A partir de ahí, los gestores del 112 pusieron los hechos en conocimiento de los Bomberos del Deza, de los agentes de Tráfico, de la Policía Local y de los miembros del GES y de Protección Civil de A Estrada. Tras llegar al punto y la aeronave del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 tomar tierra en el mismo lugar de los hechos, los servicios de emergencias allí desplazados comprobaron que se trató de una colisión entre un coche y una furgoneta siendo la persona que no reaccionaba la del turismo. También se confirmó que el herido estaba accesible, por lo que se descartó el uso del material de excarcelación.

Desde el 112 Galicia también se requirió la intervención del personal del servicio de mantenimiento de la vía, que se encargó de la reparación de los desperfectos ocasionados en la carretera debido al impacto. La persona herida fue trasladada por los servicios sanitarios de urgencia al Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.