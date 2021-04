Lalín asegura otro año la primera categoría y planea ventajas solo para los empadronados

Solo 127 nacimientos para compensar las 265 defunciones registradas en Lalín en un año es un dato sintomático de que la capital dezana precisa atraer vecinos para mantenerse dentro de la veintena de concellos gallegos de primera categoría. Este problema es común a la mayor parte de los municipios, en los que sus saldos vegetativos son negativos y por eso es preciso apelar a sensibilidad de los que aun haciendo vida en Lalín están empadronados en otras localidades porque es la administración municipal de referencia la que asume los servicios de los que disfruta.

La teniente de alcalde Paz Pérez presentó ayer una “potente” campaña de empadronamiento con la que se buscará no solo el rédito cortoplacista sino que el municipio se mantenga de manera holgada por encima de los 20.000 habitantes durante tiempo. En los últimos ejercicios esta condición de privilegio se mantuvo a duras penas, hasta el punto de que en 2015 –los datos del INE siempre son referidos a 1 de enero, pero tomando como referencia los del anterior– solo cinco ciudadanos salvaron la primera categoría. La campaña se asienta en varios recursos y, según Pérez, tras este primer paso, en ventajas para los ciudadanos de pleno derecho en cuestiones de competencia municipal. “Es una campaña muy atractiva que tiene por objeto el alcanzar un incremento de nuestra población y seguir peleando para que cada persona se sume a nuestro concello”, dijo. Acompañada de la funcionaria corresponsable del departamento del Padrón Ángeles Brandido recordó que se está negociando con el Instituto Nacional de Estadística (INE) la depuración del último censo en vigor, que, referido al pasado año, sitúa a Lalín con 20.207 vecinos cuando el gobierno estima que serían 20.265. Paz Pérez subraya que son un puñado de personas que los servicios municipales defienden deberían estar incluidos en las estadísticas oficiales. Más allá de lo que acontezca con este asunto, lo cierto es que la primera categoría ya está garantizada para el próximo ejercicio al constatarse el asentamiento en el padrón municipal de 21.197 ciudadanos de pleno derecho. Este es el dato que será remitido al INE, que en junio abre un período de alegaciones antes de que, tras depurar la documentación, comunica al ayuntamiento su cifra el próximo diciembre.

Aunque a día de hoy no existen datos fidedignos acerca del volumen de personas que vive a diario en el municipio sin estar empadronada, la teniente de alcalde admite que son muchos y por eso es importante que estas personas sean conscientes de que la pérdida de categoría no es un asunto baladí sino que se traduce en pérdida de ingresos del Estado, entre otras cuestiones, y por tanto que sea más complicado el sostén de servicios locales que disfrutan como los empadronados. La funcionaria indicó que esta casuística se pudo comprobar con los casos de personas que acudían para solicitar un certificado de empadronamiento y así poder moverse fuera del municipio durante la pandemia. En muchos casos se trataba de personas que residían en Lalín pero no formaban parte de su censo. Ti contas, empadrónate; máis recursos; máis servizos o máis benestar son algunos de los mensajes de sensibilización que se lanzarán a la población a través de distintos soportes. “El que no figura no existe”, ejemplificó la concejala. “Queremos que esta demanda se vea reflejada en la gente”, añadió.

Cartelería

Pérez indicó que muchas personas no son conscientes de lo que significa estar censado hasta que, por ejemplo, precisan documentación para escolarizar a sus hijos. Para visibilizarlo esta primera parte de la campaña actuará tanto en las redes sociales como mediante una masiva cartelería en la que, con mensajes directos, se pondrá de manifiesto la trascendencia de que Lalín se mantenga dentro de las villas gallegas que superan los 20.000 vecinos.