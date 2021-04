El BNG censura que la Xunta persista en su idea de acometer una captación en el río Deza para abastecer a Lalín y conmina al gobierno gallego a justificar una obra puesta en duda por la Comisión Europea. “Estamos terriblemente preocupados por los constantes incumplimientos de las normas comunitarias relacionadas con la protección del medio ambiente”, aduce la representante de la formación frentista en la cámara europea.

En un asunto en el también se implica la formación local, el BNG a través de una pregunta de la coalición europea en la que está integrado, el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, indica que la captación solo resultaría justificable de “demostrarse que no existe una opción medioambiental significativamente mejor”. Añade que la comisión no tiene conocimiento del proyecto, pero recuerda que las autoridades deben garantizar una protección especial de estas reservas en consonancia con su planificación hidrológica y que este proyecto tendría que someterse la una evaluación adecuada en virtud de la Directiva sobre Hábitats. Añade que de provocar un deterioro del estado del río, el proyecto debe someterse la una evaluación completa e idónea con relación al artículo 4, apartado 7, de la Directiva Marco del agua, “así como determinar y proteger las aguas utilizadas para la captación de agua potable”. En su respuesta, el Comisario de Medio Ambiente subraya que la Xunta es la principal responsables del cumplimiento del Derecho de la UE. Mientras, el portavoz municipal, Francisco Vilariño, anuncia que remitirá más documentación a la UE por no existir el estudio de alternativas sugerido.

Crespo pide “sentidiño”

La adjudicación del proyecto técnico es para el alcalde, José Crespo, una buena noticia porque Lalín precisa agua potable y después de evaluar el Deza y el Asneiro la Xunta se decantó por el primero. “Sabemos que al río Deza no le sobra el agua, pero también sabemos que la necesitamos; un poco de sentidiño”, dijo.

Ayudas autonómicas para los municipios más pequeños

La Xunta tiene abierta una orden de ayudas, dotada con 4 millones de euros, para la ejecución de obras de abastecimiento de agua, saneamiento y depuración que está destinada a ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, por lo que de ella podrán beneficiarse Agolada, Dozón, Rodeiro y Forcarei. El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, avanzó en el día de ayer que estas subvenciones, a las que se opta en régimen de concurrencia competitiva hasta el próximo día 25 del presente mes. El importe máximo al que puede acceder cada administración municipal es de 100.000 euros.