Uno por el otro... y la casa sin barrer

Lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Que algo luzca cuando es nuevo no resulta complicado –guste más o menos– pero, cuando el tiempo va pasándole por encima, deja de ser oro todo lo que reluce. Por ello, para rentabilizar una inversión, el mantenimiento y el cuidado resultan claves. El estado ruinoso de algunos edificios hizo que en los últimos meses se hablase de feísmo urbano en A Estrada. Lo hay, es innegable. Pero a veces no solo la casa puede resultar fea, sino que los muebles que la equipan pueden hacer que resulte realmente horrorosa.