El cocido lalinense que se sirve porción a porción

El establecimiento estradense Argentinos Burguer ofreció este fin de semana una nueva propuesta de pizzas. Albóndigas, boniato o panceta Maldonado se mezclan en su nuevas creaciones. Entre todas ellas destaca sin embargo una, la pizza Lalín Style. El nombre es toda una declaración de intenciones con dedicatoria al plato estrella de la comarca vecina. Se trata de una propuesta en la que mezclan sus pizzas de estilo argentino con el cocido de sus “amigos” del Restaurante La Molinera. De esta manera, los clientes de Argentinos Burguer pudieron disfrutar durante el fin de semana de su unión de mundos, un camino que ya siguieron con anterioridad otros establecimientos conocidos por su carácter innovador en el mundo de las pizzas, A Casa do Gato de Lalín y A Estrada y la Pizzería Galega de Silleda.

Una de las más conocidas en la capital dezana es la propuesta que cada año realiza A Casa do Gato, coincidiendo precisamente con la organización de la Feira do Cocido. En este caso, el establecimiento decidió apostar por otro plato típico de esta época, el Lacón con Grelos, creando una pizza especial que solamente se puede degustar durante unos meses. Además, unieron este plato con su conocidos bollos para ampliar esta oferta. Desde A Casa do Gato reconocen que se trata de una apuesta que les requiere un mayor esfuerzo en su preparación, ya que se prepara a diario para que estén siempre frescos. Se trata además de una oferta que ha ido encontrando sus clientes entre su amplia carta.

Otro establecimiento que siempre está innovando en sus propuestas es la Pizzería Galega de Silleda. Pizzas de pulpo de Carballiño, de churrasco o de richada de pollo destacan en una carta en la que también tiene cabida el cocido. Desde hace más de dos años tiene un pizza con este conocido plato. Para ello utilizan el cocido envasado por otro referente, Embutidos Lalinense. Desde el establecimiento trasdezano reconocen que este tipo de propuestas más arriesgadas cuentan con mucha aceptación entre sus clientes. Destacan en este sentido que la pizza de cocido es la que más venden durante los meses de verano, a pesar de no ser su época habitual. El motivo es la presencia en la zona de turistas.

Ahora ha sido Argentinos Burguer el que se ha atrevido a juntar la pizza con el cocido más tradicional. Para ello han acudido a sus viejos amigos de La Molinera y su cocinero Diego López. “Tenemos muy buena relación. Sus padres estuvieron en Argentina emigrados. En los años 80 y 90 había pocos argentinos aquí, así que entablaron amistad con mi familia. Tienen venido mucho a comer a casa y yo quedo a veces con Diego”, explica desde Argentinos Burguer Gonzalo Pose para explicar el nexo de unión entre ambos establecimientos.

Esta relación lo llevó a apostar por el reconocido cocido de su amigo para crear una de sus nuevas pizzas. “Quería meter algo gallego en esta nueva carta de pizzas y llevaba tiempo queriendo hacer algo con él. Al final pensé que podría tener buena aceptación”, explicó. De esta manera surge una propuesta en la que Argentinos Burguer utiliza los excedentes de Cocido que La Molinera comercializa para otros restaurantes que después los aprovechan para su platos.

“Está muy rica, aunque es también una pizza fuerte, porque el cocido que hacen en La Molinera es potente. Está claro que el cocido es un plato que tiene muchos adeptos, yo entre ellos. En este caso lo único que hacemos es utilizar esos restos desmenuzados y echarle un poco de queso fundido”, explica. Esta mezcla se une a una base de pizza argentina porteña que utilizan en el establecimiento estradense y que se ha convertido en una de sus señas de identidad. “La pizza italiana es más fina, con menos mozzarella y más tomate. También suele llevar menos ingredientes. La pizza argentina tiene una masa más gruesa y lleva muchos ingredientes y mucho queso”.

La continuidad de sus nuevas propuestas de pizzas en su carta habitual dependerá de la acogida que tenga entre sus clientes en este fin de semana.