O X Premio Nacional Avelina Lamas, convocado polo departamento de Lingua Castelá e Literatura do IES Aller Ulloa recibiu 60 traballos e xa ten fallo unánime do xurado. Na categoría de marcapáxinas, gañou Rocío Rodicio González, do CPR Santa Teresa de Jesús (Ourense), por diante de Alejandra Quiñoy Miramontes (IES Lamas de Abade, Santiago). En portada de libros foron premiadas Dafne Robles García e Carmen Acosta Suárez, do IES Hermanos D’Elhuyar (Logroño) e Norhaili Mauzol Segoua, do Lamas de Abade. E en poesía visual, Marco Dematteis, do Liceo Classico Statale Carlo Botta, de Ivrea (Turín), con mención de honor para Maroua Guerrouj, do IES Manuel Tárraga Escribano, de San Pedro del Pinatar (Murcia).