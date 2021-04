Un estradense como embajador de Arabia Saudí

“No es que sea nada de otro mundo pero mi madre está toda orgullosa”, bromea Santiago Fuentes desde Arabia Saudí. El estradense se encarga allí de cuidar los cincuenta caballos que forman parte de la finca del príncipe sultán Salman Bin Faisal. El caballerizo sin embargo se ha hecho conocido en estos días por una faceta diferente a la de los caballos, su elección para protagonizar una campaña publicitaria de Arabia Saudí y en concreto de su capital, Riad, donde reside.

“Arabia Saudí siempre estuvo muy cerrada al turismo. Aquí solo puedes entrar con una Visa de trabajo pero ahora las cosas están cambiando”, explica el caballerizo estradense. “Empiezan a estar interesados en el turismo, en gran parte porque se dan cuenta de que lo del petróleo se va acabando. Por ese motivo pusieron en marcha un plan con vistas a 2030. El objetivo es ir convirtiendo este país en algo parecido a Dubai”. Para ello, y como no podía ser de otra manera, no están escatimando en gastos. Así, están invirtiendo miles de millones en crear zonas verdes y planificando construcciones que puedan resultar atractivas al turismo en el futuro.

Una de las partes importantes de ese plan turístico es, por supuesto, la publicidad y ahí es donde Santi Fuentes se ha visto involucrado. El motivo es su elección para protagonizar una campaña publicitaria. Este vecino de la parroquia estradense de Oca fue en concreto la cara promocional del spot organizado para promocionar la capital de Arabia Saudí, Riad. “Quieren darse a conocer pero el primeropaso es atraer a los turistas de la zona. Por eso organizaron varias campañas en lugares importantes del país”.

El estradense fue elegido por las responsables de casting, que se aprovecharon de sus cualidades con los caballos para las fotografías publicitarias. Sin embargo, la campaña también tiene truco. “Fue muy gracioso porque hago de padre de una niña de siete años. Era una niña egipcia muy guapa”, explica. Una de las localizaciones del spot fue el zoo. El de Oca nos explica que se trata de unas instalaciones que hasta ahora han sido particulares, propiedad de un importante jeque de la realeza. Ahora sin embargo se ha decidido que se abrirán al público. Dentro, el estradense y su hija postiza vieron elefantes, jirafas o leones.

Otra de las paradas fue en las dunas que rodean la imponente ciudad. En este caso ambos posaron sobre un caballo árabe. Fuentes también hizo varias tomas cabalgando sobre las dunas, aunque en este caso en solitario ante el peligro de caerse y de que la niña pudiese salir herida.

Pronto, estas imágenes con la imagen de un estradense se podrán ver en algunas de las numerosas pancartas que pueblan este país árabe. Para Fuentes ha sido una bonita experiencia, aunque reconoce que no quiere ir más allá. “Me ofrecieron participar en otras campañas en otras ciudades pero les dije que no. Estoy aquí por mi trabajo, y no es este”, explica. Para el de Oca sin embargo, Arabia Saudí es un país con mucho que ofrecer a los turistas, con mucha más belleza de lo que uno puede esperar.