Un año para tirarse a la piscina

“Desde el verano pasado no hubo descanso”, apunta Alexis Iglesias, desde la firma PisciDeza. No es nuevo en el sector, ni mucho menos. La empresa lleva instalando piscinas de poliéster 25 años y nunca vivió una situación igual. Tanta es la carga de trabajo de obra nueva que no han tenido más remedio que decir que no a las reparaciones, a excepción de aquellas que se consideran de urgencia.

La “fiebre” se desató justo después del confinamiento cuando, con el mes de mayo muy avanzado, el verano de 2020 comenzaba ya a presentarse como un espejismo en el horizonte. “Empezaron a dispararse las llamadas”, apunta Alexis. Desde entonces ha sido un no parar. Literalmente. “Desde que terminó el estado de alarma construimos 51 piscinas”, indicó. La sorpresa llega al poner la cifra en comparativa: la media anual suele ser 15.

Incluso con piso en la playa

El debate playa o piscina está más que superado cuando se ha vivido la obligación de encerrarse en casa o cuando un muro imaginario se ha levantado cercando el término municipal, sin margen para el movimiento. Eso marca. “Veo gente que tiene piso en la playa y que antes no quería la piscina y ahora se decidió a construirla porque se sienten más seguros”, exponen desde PisciDeza.

Que haya niños en casa invita a muchos a llamar a empresas como esta para asegurar que en su jardín surja una piscina. Explican que muchas personas mayores se deciden a construirla para que sus nietos puedan disfrutarla. El formato más habitual mide nueve metros de largo por 3,80 de ancho, con una escalera romana de acceso al vaso. “En hormigón se hacen ya pocas”, indican, si bien aclaran que si lo que se busca es una piscina muy grande para hacer la bomba o nadar más en largo, no queda otro remedio que tirar de hormigón para construir el espacio deseado.

Más que liquidez

Tener liquidez para afrontar lo que cuesta construir y mantener este lujo en casa no es lo único con lo que hay que contar a la hora de lanzarse a la piscina. Muchos son los que llegan a concellos como el de A Estrada para pedir permiso para construirla a las puertas del verano, sin margen ya para que la burocracia se tome sus tiempos. Con el Urbanismo no funciona eso de acordarse de Santa Bárbara cuando truena. Hay que pensar si habrá ganas de chapuzón a domicilio cuando todavía se lleva abrigo.

El edil estradense Gonzalo Louzao explica que la construcción de piscinas es un uso compatible del suelo tanto en terreno rústico como en núcleo. “Se pueden hacer prácticamente en cualquier lado”, indica. Partiendo de esta ventaja, hay que sacar el metro. Si la piscina se fabrica en suelo rústico tiene que guardar cinco metros de las lindes, una distancia que se reduce a tres en el caso de que sea suelo de núcleo. En este último incluso puede permitirse una distancia menor si el vecino concede lo que se llama “derecho de arrimo”.

Tomadas las medidas, hay que seguir calculando. Aunque el formato más habitual de piscina suele ser la de nueve metros por cuatro de ancho, a la hora de tramitar el permiso ante el Concello lo que cuenta –y mucho– es el volumen de agua del vaso. De este modo, si son piscinas que tienen menos de 50 metros cúbicos de agua, se tramitan por comunicación previa, debiendo presentar una breve memoria de la obra y esperando para iniciar la construcción un plazo de 15 días hábiles (se van a unas tres semanas). La cosa cambia si uno quiere pegarse el chapuzón a sus anchas, en más de 50 metros cúbicos de agua. Entonces ya es obligatorio solicitar licencia. Ello supone que hay que presentar un proyecto, pagar de tasa el 2% del coste de la ejecución material y estar resignado a esperar hasta que toque. Con mucha suerte, pueden ser tres meses.

“El verano pasado no se hicieron más piscinas porque se agotaron”, apunta Gonzalo Louzao, haciendo hincapié en el deseo que el confinamiento desató de poder aislarse de todo en un oasis casero.