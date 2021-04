Además del pleno de este lunes para una propuesta de acuerdo contra los proyectos eólicos que están en trámites, Lalín celebrará otra sesión extraordinaria a finales de mes para aprobar la alegación contra el mega parque eólico de Val do Folgoso y Monte dos Porcallos. Así se lo comunicó anteayer miércoles el alcalde a los portavoces de los tres partidos políticos, en un encuentro al que además de Rafael Cuiña (Compromiso por Lalín), Cristóbal Fernández (PSOE) y Francisco Vilariño (BNG), también acudió la primera teniente de alcalde, Paz Pérez.

El regidor apuntó que el Concello ya está trabajando en ese alegato, tanto a través de cuatro técnicos municipales como a través de dos empresas externas: el bufete Gonzalo Abogados y Tysgal. La primera está especializada en cuestiones eólicas, puesto que fue clave a la hora de que los municipios lograsen que los eólicos tributasen como Bices, y la segunda aportará cuestiones desde el punto de vista medioambiental. “Será una alegación contundente”, apostilló el alcalde. Una vez que esté redactada, se remitirá a las tres formaciones políticas de la oposición para que realicen las aportaciones que deseen. Como el plazo para presentar alegaciones remata el 30 de este mes, el pleno tendrá lugar en los días anteriores.

Asesoramiento a vecinos

Al margen de esta alegación, el Concello de Lalín ofrecerá asesoramiento a los vecinos que deseen realizar consultas sobre el impacto de este megaparque de Green Capital Development. Al margen de la alegación consensuada, este lunes habrá, como decíamos, otro pleno extraordinario para buscar una propuesta de acuerdo conjunta contra los parques eólico en trámites, tanto contra el de Val do Folgoso y Monto dos Porcallos como contra los que plantea Greenalia. Uno de ellos es el proyecto Cefiro, entre Lalín y Rodeiro y con una potencia de 56 MW, la misma que tendrían tanto Porcallos como Val do Folgoso. Se trata de evitar que estos nuevos proyectos alteren zonas de alto valor paisajístico y ganadero. Hasta la fecha las energías renovables se concentran en Serra do Candán. Monte Carrio y la frontera entre O Irixo y Lalín.

Por otra parte, hoy viernes Crespo tendrá una reunión con la directora xeral de Planificación Ambiental, Paula Uría, con la intención de conocer todos los proyectos eólicos que afectan al municipio lalinense, tanto los que tramita la Xunta (con potencia inferior a los 50 MW), como los que dependen del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (con una potencia superior). A mediados de 2020, el Observatorio Eólico calculaba que había 36 nuevos proyectos con más de 50 MW cada uno para toda la comunidad gallega. Cinco de ellos se localizan en Deza y Tabeirós-Montes: además de Cefiro, figuran Galerna (entre Dozón y O Irixo); Siroco (Cotobade); Tramontana (entre Forcarei y Silleda) y Brisa (entre Lalín, Dozón y Rodeiro).

Proyecto de Porto Vidros

Por otra parte, el DOG publicó ayer la exposición pública del estudio de impacto ambiental, la declaración de utilidad pública y diversas solicitudes del proyecto eólico Porto Vidros, que promueve Naturgy Renovables SLU en los municipios de Cerdedo-Cotobade y Campo Lameiro. En este caso, prevé instalar tres molinillos para generar una potencia conjunta de 10,35 MW. La producción de energía media neta o vertida a la red serían 37.424 megavatios por hora al año. En la relación de bienes afectados por esta infraestructura figuran varios terrenos de labradío y secano, así como producciones madereras de pino, eucalipto y roble. Las personas interesadas en presentar alegaciones disponen de 30 días, a contar desde hoy (la jornada siguiente a la resolución en el DOG) o a partir de la correspondiente notificación individual. La documentación está disponible en la web de Medio Ambiente.