El Teucro compite, pero no es suficiente contra el líder invicto

El Teucro cayó en el Municipal por 21-23 ante el Valinox Novás, líder invicto, en un partido en el que compitió de tú a tú, llegó con opciones al tramo final y, aun así, se quedó sin premio por pequeños detalles en los momentos decisivos.

Tras un arranque parejo y una primera brecha visitante (2-4), el Teucro reaccionó para ponerse por delante (6-5) y llegó al descanso con mínima desventaja (9-10). En la segunda parte volvió a mandar por momentos y alcanzó el 15-15 en el último cuarto de hora, pero el Novás abrió entonces una renta de tres goles (16-19) y ya gestionó el final con ventajas de dos o tres tantos.