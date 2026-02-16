El Marín salva un punto ante un rival directo, el Bembrive

El Marín Futsal sacó orgullo para empatar 5-5 contra el Bembrive en un duelo de los que dejan las pulsaciones arriba y la sensación de haber peleado hasta el final. Las viguesas mandaron en el marcador durante toda la tarde y obligaron a las marinenses a vivir en modo persecución, respondiendo una y otra vez, sin caer en la trampa de la ansiedad, en un enfrentamiento de jornada 19 con olor a partido grande entre equipos de la zona alta.

Y cuando parecía que el guion no iba a cambiar, llegó el empate agónico. Cecilia Puga, decisiva con un hat trick, apareció para marcar casi sobre la bocina el 5-5 que hacía justicia a la insistencia del Marín y premió su capacidad para no rendirse ni cuando el partido se le escapaba por centímetros; un punto que sabe a mucho por cómo se dio y, además, contra un rival directo.