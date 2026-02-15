Tropiezo del Cisne en Pamplona

El Anaitasuna impidió que el Cisne encadenase una buena racha de resultados, tras haberse reencontrado con la victoria el pasado sábado contra el Alcobendas, al ganar con contundencia su compromiso de ayer en Pamplona. El duelo se presumía exigente para los pontevedreses, ante un rival que aún mira hacia la zona alta de la División de Honor Plata. La derrota frena el impulso del equipo de Marcos Otero en una pista complicada y en un partido que se le escapó en el inicio de la segunda parte.

El encuentro llegó muy igualado al descanso (13-12), con el Cisne creciendo atrás en los últimos cinco minutos, aunque los locales se fueron a vestuarios con ventaja mínima gracias a un penalti transformado con el tiempo cumplido. Tras la reanudación, Anaitasuna salió con fuerza y en apenas doce minutos logró abrir brecha hasta ponerse seis arriba; el Cisne reaccionó y recortó distancias, pero el conjunto pamplonica cortó cualquier amago de remontada para cerrar el encuentro con comodidad.

A los pontevedreses les espera un rival complicado el próximo fin de semana en el Municipal, el Puerto Sagunto, actualmente segundo clasificado.