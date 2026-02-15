Balonmano / División de Honor Plata
Tropiezo del Cisne en Pamplona
Los pontevedreses no pudieron contra un Anaitasuna muy fuerte en la segunda parte
C. P. C.
El Anaitasuna impidió que el Cisne encadenase una buena racha de resultados, tras haberse reencontrado con la victoria el pasado sábado contra el Alcobendas, al ganar con contundencia su compromiso de ayer en Pamplona. El duelo se presumía exigente para los pontevedreses, ante un rival que aún mira hacia la zona alta de la División de Honor Plata. La derrota frena el impulso del equipo de Marcos Otero en una pista complicada y en un partido que se le escapó en el inicio de la segunda parte.
El encuentro llegó muy igualado al descanso (13-12), con el Cisne creciendo atrás en los últimos cinco minutos, aunque los locales se fueron a vestuarios con ventaja mínima gracias a un penalti transformado con el tiempo cumplido. Tras la reanudación, Anaitasuna salió con fuerza y en apenas doce minutos logró abrir brecha hasta ponerse seis arriba; el Cisne reaccionó y recortó distancias, pero el conjunto pamplonica cortó cualquier amago de remontada para cerrar el encuentro con comodidad.
A los pontevedreses les espera un rival complicado el próximo fin de semana en el Municipal, el Puerto Sagunto, actualmente segundo clasificado.
- Mónica, madre de un niño con cáncer: «No sabía cómo decirle a mi hijo que se le iba a caer el pelo»
- En 44 días ha llovido tanto en Galicia que el agua caída daría para abastecer a la comunidad durante 113 años
- Los conductores gallegos no podrán utilizar la autovía para llegar a Lisboa
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: no se puede prohibir el acceso de perros y gatos a la comunidad en Galicia
- Hallan ADN de otros dos varones sin identificar bajo las uñas de Judith
- Cae parte de la estructura de un edificio desocupado junto a Porta do Sol: «Menos mal que pasó por la noche»
- El norte de Portugal adelanta a Vigo: ya trabaja para crear un Área metropolitana
- No te vas a creer el cambio físico de uno de los 'Mozos de Arousa' un año después de su bum mediático