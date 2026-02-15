El Poio Pescamar cae ante un Melilla que se escapa en la tabla

El Poio Pescamar cayó ayer ante el Melilla Torreblanca en A Seca y el duelo directo por la cima de la Primera División terminó dejando a las melillenses más sólidas en el liderato: se ponen con tres puntos de ventaja sobre las rojillas y, además, con un partido menos.

El choque llegaba con el cartel de partido de la jornada bien ganado. Poio y Melilla estaban igualados a puntos, con las locales disparadas en este arranque de 2026, pero el líder no tardó ni un suspiro en recordar por qué manda. En una acción de mucha calidad colectiva, la combinación entre Amandinha y Emilly acabó con el remate de Irene Samper para poner el 0-1 prácticamente de salida y silenciar, por un momento, el empuje de un pabellón de A Seca volcado.

El Poio intentó recomponerse y, por momentos, discutió el mando con valentía, pero el partido se le puso aún más cuesta arriba tras una pérdida cerca de su portería. El Melilla castigó el error y Silvina amplió distancias antes del descanso.

En la reanudación, las rojillas buscaron el gol que reabriera el encuentro, aunque el Melilla se instaló en un registro cómodo: serio, ordenado, sin conceder transiciones fáciles y esperando su momento para sentenciar. Luis López-Tulla apostó por el juego de cinco para agitar el final, pero ni así encontró el resquicio. Las visitantes se defendieron con oficio y el marcador ya no se movió.

La próxima jornada no permite lamentos largos, ya que el Poio Pescamar visitará al tercer clasificado, un Futsi Atlético Navalcarnero siempre exigente y que llega con la ambición de engancharse por completo a la zona alta.