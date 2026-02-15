«En líneas generales, creo que fuimos superiores»

El entrenador del Cacereño, Julio Cobos, valoró con satisfacción el triunfo de su equipo ante el Pontevedra, que consideró clave tanto por la entidad del rival como por la necesidad clasificatoria de sumar de tres en tres. Al igual que su homólogo en el rival, Rubén Domínguez, reconoció que el choque estuvo marcado por un factor determinante: el viento. «Un partido complicado. Por el rival y muy complicado por el viento, porque hacía mucho aire y era difícil», explicó. En su análisis, el primer tiempo tuvo un dominio mayor del Pontevedra, aunque el Cacereño también supo asomarse al área rival: «Creo que en líneas generales, tanto el primer tiempo, ellos han dominado, pero nosotros hemos sido capaces de acercarnos a su portería». El entrenador destacó especialmente el balón parado como vía ofensiva: «En estrategia, no recuerdo ahora si son cinco o seis córneres los que hemos sacado el primer tiempo. Eso quiere decir que hemos pisado su área».

En la segunda parte, Cobos aseguró que su equipo dio un paso adelante y fue claramente superior. «Hemos salido sabiendo muy bien qué es lo que tenemos que hacer, presionándoles, no dejándoles que saliesen con el balón jugado y provocar que intentasen lanzar», detalló.

Defendió que el triunfo fue merecido: «En líneas generales, creo que hoy hemos sido superiores al rival y una victoria. Al final la pegada, lo que ha mandado, lo que le faltaba antes al Cacereño parece que está apareciendo ahora».