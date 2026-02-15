«Fue una derrota justa; que nos valga para aprender»

El entrenador del Pontevedra, Rubén Domínguez, analizó la derrota de su equipo ante el Cacereño (1-0) en un partido que, a su juicio, estuvo claramente marcado por las condiciones meteorológicas y por la mayor intensidad del rival en la segunda mitad: «Creo que fue un partido muy condicionado por el viento y el equipo que más impulsara hacia el área rival, tenía las de ganar», explicó. El técnico recordó que su equipo dispuso del viento a favor en la primera parte, pero no supo aprovecharlo: «La primera parte tuvimos el viento a favor. No fuimos capaces de generar una gran densidad de ocasiones, no fuimos capaces de agobiarlos como ellos se hicieron en la segunda parte con nosotros».

Tras el descanso, el guión cambió por completo. «En la segunda parte nos metieron ahí con situaciones de mucho saque de esquina, mucha segunda acción, y no fuimos capaces de salir ni fuimos capaces de hacer daño al Cacereño», reconoció. Domínguez no puso excusas y fue claro en su valoración del resultado: «El Cacereño se ha impuesto con justicia, que nos valga para aprender, para adaptarnos y para seguir creciendo».

El técnico ya había advertido en la previa del momento que atravesaba el conjunto extremeño. «Es una liga muy, muy dura, en la que no hay zona media. Los equipos de abajo luchan con todo por salir de ahí, los equipos de arriba luchan con todo para intentar entrar en el play-off», señaló. Además, subrayó el estado de forma del rival: «Hoy el Cacereño venía con cinco semanas sin perder. Y una energía y una necesidad que nosotros teníamos que igualar desde la ilusión. No creo que haya sido una mala primera parte, pero sí una muy mala segunda parte».

Sobre el bajón tras el descanso y la falta de ocasiones -«no ha habido un tiro a puerta», se le apuntó- Domínguez profundizó en las causas: «Lo ha intentado el equipo, pero no ha salido el plan. Hemos estado muy hundidos. Esos primeros duelos caían, no éramos capaces… Si los ganabas, no eras capaz de llevarlos muy lejos. Si no los ganabas, caían esas segundas que te volvían a meter ahí y generarte una situación de saque de esquina».

El entrenador insistió en la dificultad añadida de jugar con el viento en contra y sin imponerse en los duelos: «Esos duelos, cuando podías despejarla un poquito más lejos, no fuimos ganadores ni de las primeras ni de las caídas. Entonces, ya con viento en contra, es difícil. Pero si el rival te empuja y el rival te mete ahí, todo es mucho más difícil. Y el Cacereño lo ha hecho perfecto en la segunda parte y nos ha desactivado por completo, y no hemos sido capaces de hacerle daño».

Noticias relacionadas

En el plano anímico, la derrota pone fin a una racha sin perder desde noviembre y se suma la expulsión de Miguel Cuesta, que será baja ante el Lugo. Pese a ello, Domínguez lanzó un mensaje de serenidad: «El lunes a entrenar y sabemos que cada partido es un mundo. Cuando ganas no pasa absolutamente nada porque no consigues el objetivo por ganar un partido. Cuando empatas es una semana más humana y cuando pierdes, pues ya hay que poner el foco en puntuar contra el Lugo y sacar la situación de nuevo adelante».