Charo Castro seguirá al frente de la Sociedad Gimnástica

Charo Castro continuará al frente de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra tras ser reelegida presidenta en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el pasado jueves en el CIFP A Xunqueira. Resolver su continuidad fue prácticamente un trámite al ser la única candidatura presentada, de modo que afronta un tercer mandato desde que asumió la presidencia en 2018 y la renovó por primera vez cuatro años después.

La directiva mantiene así una línea de estabilidad en una etapa en la que el club ya trabaja con la mirada puesta en un hito simbólico: su centenario, previsto para la temporada 2027. La entidad quiere llegar a esa fecha reforzando su estructura y su actividad, con especial atención a la base y a la continuidad de sus secciones.

En los últimos años, la Gimnástica ha sostenido su presencia competitiva en las ligas nacionales —con el equipo masculino en División de Honor y el femenino en Primera División— y ha seguido impulsando su vertiente social y popular con citas muy asentadas en el calendario, como el Medio Maratón y la San Silvestre.