Test de nivel contra el líder para el Teucro

El Lirón Teucro recibe esta noche (20.00 horas) en el pabellón Municipal al líder invicto de Primera Nacional, el Atlético Novás. El cuadro pontevedrés afronta este derbi gallego como una prueba de carácter del proyecto que lidera Sergio Carballeira, ya sin opciones reales de pelear por el ascenso de categoría tras alejarse a 10 puntos de la segunda plaza.

