Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Los súper, nuevos baresVigues que se enfrentó a AlcarazOkupas en VigoFaro da CulturaMorre Alonso Montero
instagramlinkedin

Poio Pescamar-Melilla, duelo por el liderato

Partido entre el Poio y el Futsi. | GUSTAVO SANTOS

Partido entre el Poio y el Futsi. | GUSTAVO SANTOS

El Poio Pescamar afronta esta mañana (11.00 horas), en el pabellón de A Seca, el partido grande de la jornada, recibiendo al Melilla Torreblanca, líder de Primera División. El choque es clave en la pelea por la cabeza: ambos llegan empatados a puntos, aunque el conjunto melillense cuenta con un partido menos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents