Poio Pescamar-Melilla, duelo por el liderato

El Poio Pescamar afronta esta mañana (11.00 horas), en el pabellón de A Seca, el partido grande de la jornada, recibiendo al Melilla Torreblanca, líder de Primera División. El choque es clave en la pelea por la cabeza: ambos llegan empatados a puntos, aunque el conjunto melillense cuenta con un partido menos.