El Marín futsal recibe a un rival directo

El Marín Futsal recibe al Bembrive mañana domingo, a las 18.00 horas en el pabellón de A Raña, en un partido clave por la zona alta de Segunda División femenina. El Bembrive llega cuarto con 41 puntos (en puestos de playoff), y el Marín es quinto con 39, así que el cruce sirve como duelo directo por esa plaza.