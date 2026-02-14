El Cisne visita al Anaitasuna
El Cisne, undécimo en la División de Honor Plata, se mide esta tarde (19.30 horas) en Pamplona al Anaitasuna, una salida que afronta con mejor ánimo tras el triunfo ante el Alcobendas que le dio aire en la tabla y rompió su mala racha, además de poder contar con sus dos incorporaciones invernales, Santiago Bedoya y Bruno Landim.
- La orquesta París de Noia cancela su concierto de este viernes en Vigo por «condiciones meteorológicas adversas»
- Los conductores gallegos no podrán utilizar la autovía para llegar a Lisboa
- Hallan ADN de otros dos varones sin identificar bajo las uñas de Judith
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: no se puede prohibir el acceso de perros y gatos a la comunidad en Galicia
- El paraguas para perros se cuela en los paseos bajo el temporal: así funciona y dónde comprarlo
- En 44 días ha llovido tanto en Galicia que el agua caída daría para abastecer a la comunidad durante 113 años
- No te vas a creer el cambio físico de uno de los 'Mozos de Arousa' un año después de su bum mediático
- Los supermercados se convierten en los nuevos bares con otro acelerón del 15% en las ventas de platos preparados en Galicia
Cómo acabar con 30 años de odio al pobre: cuando acosar a una mujer y su hijo es una costumbre en el pueblo
Consejos para decidir el camino formativo de nuestros hijos
Especial Guía Formación