Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Los súper, nuevos baresVigues que se enfrentó a AlcarazOkupas en VigoFaro da CulturaMorre Alonso Montero
instagramlinkedin

El Cisne visita al Anaitasuna

El Cisne, undécimo en la División de Honor Plata, se mide esta tarde (19.30 horas) en Pamplona al Anaitasuna, una salida que afronta con mejor ánimo tras el triunfo ante el Alcobendas que le dio aire en la tabla y rompió su mala racha, además de poder contar con sus dos incorporaciones invernales, Santiago Bedoya y Bruno Landim.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents