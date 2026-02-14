Tomar altura o crear distancia

El tiempo no deja títere con cabeza a su paso y aquello que puede parecer evidente o insólito en un momento, en cuestión de noventa minutos puede hacerse real o cotidiano. ¿Quién diría al final de 2025 al Cacereño, después de estar convaleciente en el farollilo rojo, que un punto le puede sacar del pozo del descenso esta misma tarde? ¿Quién podría decir que en la vuelta podría el Pontevedra superar la barrera de los cuarenta puntos catorce jornadas antes del fin de la competición? Ese asalto a la pretérita lógica se libra esta tarde en el Príncipe Felipe (14.00 horas).

El conjunto castúo llega con las bajas de Deco, Osama y Berlanga (este tiene una pequeña rotura en el bíceps femoral) por lesión y la de Javi Barrio por sanción por acumulación de tarjetas.

Julio Cobos, entrenador local, declaró en la rueda prensa sobre las fortalezas y buen estado de forma que llega su rival. «Está haciendo muy bien las cosas y no es por casualidad. Lleva muchísimas jornadas ahí y es tercero. Maneja muy bien los partidos», declaró.

Por su parte, el combinado pontevedrés no tiene a toda la plantilla en óptimas condiciones para el partido. Álex González y Alain Ribeiro, quien además cumple ciclo de amarillas, están lesionados, al menos, para el partido de hoy. Comparada entró en la convocatoria y contará con minutos, aunque se desconoce si para salir de inicio o como revulsivo. Garay está totalmente recuperado de su dolencia.

Rubén Domínguez, técnico granate, avisó en la previa del encuentro de la peligrosidad que tiene su rival, que llega en una dinámica muy positiva. «Creo que son cinco jornadas sin perder. En la primera vuelta le estaba costando, pero esta liga es muy competitiva. Ningún equipo está descendido, todos están vivos. El Cacereño ha enganchado una muy buena racha, llega con moral y fuerza, se ve con opciones en la lucha por la salvación. Lo importante es salvarse en la jornada 38, en el último minuto si hace falta, pero para llegar ahí hay que ir haciendo puntos. Hace cinco semanas quizá estaba tocado y ahora está más vivo que nunca», advirtió el entrenador ourensano.

Extremeños y gallegos se verán las caras por octava vez en partido oficial. Hasta la fecha, el balance es de dos victorias verdiblancas, cuatro empates y un único triunfo granate. El primer duelo entre ambos data de noviembre de 1997, fecha del éxito pontevedrés en el Príncipe Felipe (1-2). El precedente más cercano, de agosto de 2025, se saldó con empate a unos gracias al tanto agónico de cabeza de Raúl Marqueta, portero lerezano.