Rubén Domínguez: «¿Cómo vamos a tener mal de altura si firmábamos estar aquí?»

De cara al partido de mañana del Pontevedra frente al Cacereño en el Príncipe Felipe, el entrenador Rubén Domínguez ofreció la rueda de prensa un día antes de lo normal. El horario de 14.00 horas del sábado obligó a adelantar el viaje a la expedición y por ello la comparecencia se dio ayer y no esta mañana. El trabajo de la semana ha sido muy bueno en líneas generales, aunque no podrá contar con todos sus efectivos para el partido. «Muy bien la semana. Preparar aquí siempre es bastante completo: es un equipo con mucha energía, que trabaja muy bien, algo que ya llevo diciendo todo el año. En cuanto a las bajas, Álex González sigue de baja. Comparada va a ir convocado y, a priori, puede tener minutos, no sé si de titular o no, pero va convocado. Alain está sancionado. La semana que viene veremos cómo va reaccionando, porque hay que hacerle una nueva prueba para ver cómo evoluciona la cicatrización. El resto, a pleno rendimiento», explicó.

La falta de efectivos en el medio campo, con tres jugadores para dos demarcaciones, hace que la necesidad de incorporar un jugador para esa posición sea muy necesaria, tras la frustrada llegada de Fede Vico esta semana. «Lo lógico es traer un mediocentro. Necesitamos un mediocentro como el comer, porque al final tenemos tres jugadores para dos puestos. La idea es traer un mediocentro hecho y derecho, que nos garantice rendimiento, que sepa a dónde viene y que, a la vez, complemente la muy buena plantilla que tenemos. Cuanto antes llegue, mejor, porque cuantos más argumentos tenga el Pontevedra, más cerca vamos a estar de soñar», expuso el míster al respecto.

Podría ser la undécima jornada sin caer en liga, una marca extraordinaria, y en muchos casos, ese vértigo o mal de altura pueden ser perjudicial para los equipos. Domínguez fue tajante al ser preguntado por ello: «¿Cómo vamos a tener mal de altura si a 15 de julio todos firmábamos estar aquí? Si perdemos tres partidos seguidos, que el equipo tenga claro que compitió, que lo dio todo por ganar, e iremos al cuarto a intentar ganarlo. Vamos a luchar hasta el final. Si no nos metemos -en playoff-, no será por mal de altura, será porque otros lo hicieron mejor. La ambición y la ilusión que tenemos, a ver cuántos equipos la tienen más».

Su buena dinámica se cruza con los buenos resultados que cosecha el Cacereño en las últimas semanas. «Creo que son cinco jornadas sin perder. En la primera vuelta le estaba costando, pero esta liga es muy competitiva. Ningún equipo está descendido, todos están vivos. El Cacereño ha enganchado una muy buena racha, llega con moral y fuerza, se ven con opciones en la lucha por la salvación. Lo importante es salvarse en la jornada 38, en el último minuto si hace falta, pero para llegar ahí hay que ir haciendo puntos. Hace cinco semanas quizá estaba tocado y ahora está más vivo que nunca», advertía sobre su rival de mañana en tierras extremeñas.

Noticias relacionadas

Las necesidades de todos los clubes en esta segunda vuelta hacen que la rivalidad se lleve hasta el extremo. «Es muy importante entenderlo, en esta liga es muy difícil ganarle a cualquiera. Parece que ganamos 0-4 en Talavera y que eso es lo normal, pero no lo es. En esta categoría todos se juegan la vida, por arriba o por abajo. No hay zona media. Te despistas y te metes abajo. Por eso hay que tener humildad, una cosa es la ambición, que nosotros la tenemos, y otra, pensar que si el Pontevedra no gana todos los partidos es un desastre. Sabemos que estamos cerca del primer objetivo y, siendo realistas, sería un fracaso si el equipo desciende. Nuestra realidad tiene que ser otra», aseguró el ourensano.