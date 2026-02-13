La ciudad es este fin de semana la capital de la natación nacional

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, junto a representantes de la Xunta de Galicia, la Federación Gallega de Natación y el Club Natación Galaico, presentó ayer el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en las categorías infantil y júnior. El evento tiene lugar en las instalaciones de Rías do Sur desde hoy hasta el domingo.

El regidor destacó la magnitud de la cita, que atrae a la ciudad a cerca de 540 nadadores (aproximadamente veinte mujeres y veinte hombres por selección) procedentes de las diecisiete comunidades autónomas y de la ciudad autónoma de Melilla. Lores subrayó el impacto positivo que este evento tendrá para la economía local, el sector servicios y la hostelería, tanto de Pontevedra como de los municipios limítrofes, poniendo en valor los atractivos de las Rías Baixas para las familias y acompañantes que visiten la zona.

Noticias relacionadas

Desde la Federación Gallega de Natación se destacó la importancia estratégica de Pontevedra para la Real Federación Española de Natación, recordando que este campeonato específico no se celebraba en la ciudad desde el año 2007. La competición servirá como prueba clave para citas internacionales como el Campeonato de Europa Júnior y la Copa Comen.