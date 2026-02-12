Yelko: «A partir de ahora van a ser partidos a vida o muerte»

Como cada semana, un jugador de la primera plantilla del Pontevedra compareció antes los medios de comunicación para abordar la estricta actualidad de la plantilla. El responsable de esta semana fue el futbolista capital en el terreno de juego y en el grupo, Yelko Pino. Dos sesiones de entrenamiento llevaban los granates hasta la rueda de prensa y, pese a ello, el ‘10’ mostró bastante alegría y ganas por el partido de este próximo sábado. «La semana la estamos llevando con la misma ilusión con la que venimos afrontando los últimos meses de la temporada. Creo que estamos en una buena línea y vamos a seguir así, porque el equipo tiene muchas ganas y está muy ilusionado con poder conseguir otra victoria, que nos acerque a los objetivos que tenemos. La verdad es que estamos deseando que llegue el sábado para competir», aseveró.

La carga de minutos que lleva soportando desde principio de temporada, empatado en la cima de jugadores con más partidos esta temporada junto a Montoro y Miki Bosch, la está llevando bastante bien en la parcela física. La baja de Tiago Rodríguez ocasiona que vaya a seguir teniendo ese desgaste, aunque él se muestra positivo y tranquilo. «Hasta la fecha he jugado muchos minutos, pero me encuentro bien. Tenemos un cuerpo técnico que nos tiene a todos muy bien y, sinceramente, no he notado signos de fatiga. Es verdad que la temporada se va a hacer larga y vamos a necesitar de todos; para eso han venido jugadores nuevos con capacidad para ayudar, como Rubén (López) en el centro del campo. Entre todos lo vamos a llevar bien», expuso.

Las jornadas que restan de campeonato, con el objetivo de la permanencia cada vez más cercano, se ven como un momento de extrema rivalidad entre todos los clubes con acabar peleando por el ascenso o lograr la salvación, según el club. «A partir de ahora van a ser partidos a vida o muerte. Este fin de semana, por ejemplo, el Cacereño se juega mucho. Puede parecer un partido asequible, pero nada más lejos de la realidad. Va a ser un encuentro muy complicado, igual que el de Talavera, más allá del resultado o de la apariencia que dio. Desde ahora, todos los rivales se juegan muchísimo y nadie nos va a regalar nada. Nosotros tenemos el foco en ir partido a partido, seguir haciendo bien lo que estamos haciendo, mejorar y dejar que la competición nos lleve hacia dónde queremos estar», relataba el mediocentro sobre el tramo final del campeonato.

Noticias relacionadas

Acerca de la cita de este sábado, Pino advierte del peligro y buena dinámica en la que llega su rival, el cual contará con el factor cancha. «Un partido muy complicado. El Cacereño tiene buenos jugadores, se ha reforzado bien, viene en buena dinámica y en su campo aprieta mucho, el ambiente es exigente. En la segunda vuelta su estadio va a ser un lugar difícil para cualquiera. Tenemos que ir concienciados, querer ganar e imponer lo que planteamos. A partir de ahí, intentar conseguir los tres puntos», reconoció.