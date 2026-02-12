Baloncesto
Marín celebra el duodécimo Torneo de Selecciones Autonómicas
REDACCIÓN
El Concello de Marín y la Federación Galega de Baloncesto vuelven a unir fuerzas organizativas y pasión por el baloncesto un año más. Juntos organizarán este fin de semana el XII Torneo de Selecciones Autonómicas Minibasket Concello de Marín, una cita que ya es un referente deportivo en la villa y que reúne el mejor baloncesto de los jugadores más jóvenes.
Este sábado y domingo, 14 y 15 de febrero, las preselecciones autonómicas de categoría Minibasket de Galicia, Euskadi, Castilla y León y Asturias, tanto masculinas como femeninas, serán las protagonistas de esta cita amistosa, que ayer vivió su puesta de largo de la mano de la alcaldesa de Marín, María Ramallo; el concejal de Deportes, Antonio Traba; y el presidente de la Federación Galega de Baloncesto, Julio Bernárdez.
El Pabellón A Raña acogerá los partidos de la categoría femenina, mientras que el Pabellón del Colegio San Narciso hará lo propio en la masculina. En ambos casos, los encuentros se celebrarán en horario de mañana y tarde del sábado, y durante la jornada matinal del domingo.
