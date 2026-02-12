Balonmano / Primera Nacional
Convertir el Municipal en un fortín azul para recibir al líder
El Teucro pone en marcha una promoción especial en que cada socio puede ir acompañado de una persona de forma gratuita
Este sábado, el Teucro tiene la dura misión de tumbar al líder invicto si quiere dar un golpe sobre la mesa para engancharse de una vez por todas a la zona alta de la tabla. Para ello, desde la entidad teucrista han hecho un llamamiento masivo para que el Pabellón Municipal dos Deportes sea un fortín este sábado ante el Atlético Novás.
De acuerdo con la comunicación del club, «cada socio podrá acudir acompañado de una persona de forma gratuita». Esta medida es un verdadero acierto por parte de la directiva ya que, de esa forma, es más probable que el pabellón esté lleno hasta la bandera en un derbi gallego de tanto impacto e importancia en la zona, y se puede comenzar a sembrar el espíritu azul en personas que, quizás, de otra forma, no irían a ver al Teucro este fin de semana.
«No se trata solo de un partido, sino de una reivindicación del orgullo azul ante uno de los rivales más sólidos de la competición», explican desde la disciplina en el comunicado.
