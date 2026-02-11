El Ravachol vence al Huesca y deja las semifinales a tiro (5-2)

El Ravachol Pontevedra amarró, salvo sorpresa, su clasificación para las semifinales por el título de liga en la séptima jornada de la División de Honor, tras vencer al Bádminton Huesca 5-2 en un emocionante encuentro disputado en el Pabellón Coto Ferreiro de A Estrada. El equipo pontevedrés, que sigue invicto en la temporada, demostró su buen momento de forma con victorias destacadas en dobles mixto y masculino, además de un sólido desempeño en los individuales.

Con este triunfo, el Ravachol lidera el Grupo B de la División de Honor, con la clasificación para las semifinales prácticamente asegurada.