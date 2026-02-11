Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barco sospechoso O GroveProducción Hidroeléctrica GaliciaDesalojo Okupa VigoReforma Atención PrimariaJuicio Herencia VigoFalta profesores VigoPrograma Carnaval Vigo
instagramlinkedin

Bádminton

El Ravachol vence al Huesca y deja las semifinales a tiro (5-2)

REDACCIÓN

Pontevedra

El Ravachol Pontevedra amarró, salvo sorpresa, su clasificación para las semifinales por el título de liga en la séptima jornada de la División de Honor, tras vencer al Bádminton Huesca 5-2 en un emocionante encuentro disputado en el Pabellón Coto Ferreiro de A Estrada. El equipo pontevedrés, que sigue invicto en la temporada, demostró su buen momento de forma con victorias destacadas en dobles mixto y masculino, además de un sólido desempeño en los individuales.

Con este triunfo, el Ravachol lidera el Grupo B de la División de Honor, con la clasificación para las semifinales prácticamente asegurada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents