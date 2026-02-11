La Gimnástica no alcanza las medallas en el campeonato de España sub-23

La Sociedad Gimnástica de Pontevedra compitió este pasado fin de semana en el campeonato de España sub-23 y no logró subirse a ningún podio. Varios de sus deportistas, eso sí, lograron batir marcas personales que, pese a no verse reflejadas con un metal, son gratasnoticias para ellos y su club.

Así, Diego Martínez (heptatlón) quedó decimotercero, Matías Moldes (sesenta metros vallas) quedó noveno, Sandra González y Lucía Sánchez (ochocientos metros) cayeron en primera ronda con récord personal, Lucas Terán ( peso) acabó sexto y Yannik Vila (slto de altura) terminó en quinta posición.