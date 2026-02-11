Atletismo
La Gimnástica no alcanza las medallas en el campeonato de España sub-23
REDACCIÓN
Pontevedra
La Sociedad Gimnástica de Pontevedra compitió este pasado fin de semana en el campeonato de España sub-23 y no logró subirse a ningún podio. Varios de sus deportistas, eso sí, lograron batir marcas personales que, pese a no verse reflejadas con un metal, son gratasnoticias para ellos y su club.
Así, Diego Martínez (heptatlón) quedó decimotercero, Matías Moldes (sesenta metros vallas) quedó noveno, Sandra González y Lucía Sánchez (ochocientos metros) cayeron en primera ronda con récord personal, Lucas Terán ( peso) acabó sexto y Yannik Vila (slto de altura) terminó en quinta posición.
- La prórroga de la suspensión de los desahucios dispara la contratación de desalojos exprés
- Bueu envía en menos de un mes más de 100 notificaciones para la limpieza de fincas forestales
- El Sergas realiza una visita de inspección a dermatología de Povisa y analiza si tomará medidas
- Iván Gómez, profesor de informática: «El alumnado demanda a los profesores aprender a usar la inteligencia artificial»
- Los vigueses se despiden de los paraguas... por unas horas
- Se busca profesor: los colegios de Vigo «ofertan» casi 200 vacantes
- Pesqueros con la licencia retirada por pesca ilegal o con historial de muertos a bordo también pueden vender en la UE
- Baja la verja de una tienda del centro comercial Gran Vía de Vigo ante la sorpresa de clientes... y de los propios empleados