Balonmano

Naufragio teucrista que los resultados ajenos no castiga (29-22)

R. P.

Pontevedra

El Teucro regresa de Gran Canaria con una derrota clara ante el Gáldar en un partido de dos mitades. El equipo compitió bien antes del descanso, con un inicio prometedor y fases de control incluso en inferioridad, pero el conjunto canario apretó en el tramo final del primer tiempo, volteó la dinámica y se marchó al vestuario con 13-11.

En la reanudación, los teucristas se atascaron en ataque y no encontraron continuidad para recortar la diferencia. El Gáldar, más intenso y eficaz, castigó las pérdidas, ganó metros con transiciones rápidas y fue abriendo brecha pese a un breve intento de reacción visitante.

A partir de ahí, el partido se jugó cada vez más a lo que quería el conjunto local, sólido atrás y paciente para seleccionar mejor sus ataques. El Teucro lo intentó, pero sin claridad en los últimos metros y sin capacidad para encadenar varias acciones positivas seguidas.

Con el paso de los minutos, los canarios gestionaron la ventaja sin conceder opciones reales de remontada y el encuentro se cerró con el 29-22 definitivo.

