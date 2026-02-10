Balonmano
Naufragio teucrista que los resultados ajenos no castiga (29-22)
El Teucro regresa de Gran Canaria con una derrota clara ante el Gáldar en un partido de dos mitades. El equipo compitió bien antes del descanso, con un inicio prometedor y fases de control incluso en inferioridad, pero el conjunto canario apretó en el tramo final del primer tiempo, volteó la dinámica y se marchó al vestuario con 13-11.
En la reanudación, los teucristas se atascaron en ataque y no encontraron continuidad para recortar la diferencia. El Gáldar, más intenso y eficaz, castigó las pérdidas, ganó metros con transiciones rápidas y fue abriendo brecha pese a un breve intento de reacción visitante.
A partir de ahí, el partido se jugó cada vez más a lo que quería el conjunto local, sólido atrás y paciente para seleccionar mejor sus ataques. El Teucro lo intentó, pero sin claridad en los últimos metros y sin capacidad para encadenar varias acciones positivas seguidas.
Con el paso de los minutos, los canarios gestionaron la ventaja sin conceder opciones reales de remontada y el encuentro se cerró con el 29-22 definitivo.
