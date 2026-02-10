El Marín golea en Zamora y sigue en la lucha (0-5)

El Marín cumplió con el guion en su visita a Zamora. Sin sobresaltos, sin contratiempos y con la eficacia necesaria, el conjunto de Raúl Jiménez amarró una nueva victoria liguera que le permite seguir firme en la pelea por la cuarta plaza y por un billete para el playoff. El 0-5 final reflejó con claridad la diferencia entre un equipo que pelea por la permanencia y otro que aspira a mirar hacia arriba.

El cuadro marinense no arrancó con el ritmo ideal, pero sí con el partido bajo control. El Zamora apenas lograba inquietar y el dominio, aunque sin demasiada chispa, acabó traduciéndose en ventaja. El primer golpe llegó tras un disparo de Ceci que Bibi leyó a la perfección: atenta al rechace, cazó el balón y lo mandó al fondo de la red. El segundo, antes del descanso, fue prácticamente una copia. Cárol Agulla probó a la portería y, de nuevo en el segundo palo, Bibi apareció para empujarla y firmar el 0-2.

Fue el primer doblete de la temporada para Bibi y un partido especialmente significativo en su aportación goleadora. Además de abrir el marcador por segunda vez este curso (ya lo había hecho en el 0-3 en pista del Ourense B), también dejó huella en otros momentos clave, como el tanto que forzó el 2-2 definitivo en Ibiza, y el primer gol oficial del equipo en la temporada, en la derrota ante el Leis Pontevedra en la Copa Galicia. Con el 0-2 al descanso, la sensación era que el triunfo estaba bien encarrilado.

Y la segunda parte terminó de confirmarlo de manera fulminante. En apenas un minuto, el Marín dejó el choque sentenciado aprovechando el riesgo local. El Zamora apostó por el juego de cinco y lo pagó caro. Ceci encontró a Cárol Agulla en una buena posición y la jugadora marinense resolvió con calidad, picando el balón por encima de la portera. Acto seguido, Paola robó en esa misma situación de cinco y marcó con solvencia para abrir aún más la brecha.

Todavía quedaba la guinda. Apenas tres minutos después, Ceci apareció para poner la firma al encuentro: aprovechó un pase de Paola, ganó la espalda a la defensa y batió a la guardameta para completar la manita.