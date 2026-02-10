Una mañana trabada de «futbolistas contra niños»

El Pontevedra, pese a alcanzar este domingo su décima jornada consecutiva invicto, abandonó Pasarón con una sensación más negativa que positiva. Ajenos a las decisiones arbitrales polémicas, los granates cosecharon un punto que supo a poco ante el dominio indiscutible del partido y unas ocasiones que no terminaron de dar sus frutos.

Diego Gómez, primer futbolista en ofrecer una rueda de prensa tras el encuentro, valoró positivamente el partido. «A verdade é que estou moi contento cos meus compañeiros, co míster, coa afección, con todo. Penso que fixemos un auténtico partidazo e que fomos infinitamente mellores. Xa se cheiraba un pouco como ía o partido coas faltiñas e interrupcións. Nesa última ocasión sorprendeume moitísimo que levantasen a liña. Non mo podía crer», expuso.

Por su parte, Miguel Cuesta, el otro futbolista que ofreció una rueda de prensa, compartió esa visión positiva. «A nivel colectivo, la valroación es muy positiva. Un partido muy completo donde, salvo quince minutos de la primera parte, fuimos yo creo que muy superiores. Al final, bueno, no nos llevamos los tres puntos por decisiones, pero yo creo que estuvimos muy correctos, que fuimos superiores en el partido y que este es el camino si queremos seguir haciendo cosas positivas», aseguró.

La diferencia física entre ambos equipos, muy notable durante los noventa minutos, la comparó el ‘21’ como «un partido de futbolistas contra nenos», mientras que la celebración del partido con el precario estado del césped la valoró desde la profesionalidad de él y sus compañeros. «O Pontevedra traballa con humildade todos os días e xoga ben neste campo; xoga ben se o campo está un pouco mellor e tamén se está peor. Somos profesionais e, xa che digo, tocaba roelo», afirmó.

Noticias relacionadas

El ‘11’, que se estrenó como carrilero en una nueva demarcación para su interminable lista de posiciones sobre el verde, se mostró alegre por su rendimiento en el partido en ambas fases de juego. «Contento por poder ayudar al equipo con minutos. Al final soy un jugador potente, me gusta incorporarme al ataque y, bueno, cuanto más campo se me dé, mejor. Muy contento con los minutos que estoy sumando», declaró.