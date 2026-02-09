Con gesto serio entró Rubén Domínguez a rueda de prensa ante el partido marcado por el accidentado final, pero que supuso el décimo partido que su equipo no pierde en competición liguera.

«La valoración es que, salvo un tramo de la primera parte, aproximadamente entre el minuto 30 y el 45, en el que el partido estuvo muy trabado y no atravesamos nuestro mejor momento, el resto del encuentro del Pontevedra fue espectacular. Generamos ocasiones, vivimos en campo contrario, estuvimos intensos en la presión tras pérdida y obligamos al Madrid, excepto durante esos quince minutos, a jugar balones largos desde muy atrás. Ganamos muchos duelos y muchas segundas jugadas, pero esto va de meter goles», explicó.

Para añadir que los locales «tuvimos nuestras oportunidades y no las convertimos, marcamos una, pero no subió al marcador, y ya está. Hemos sumado, llevamos diez semanas seguidas puntuando y en los últimos dieciséis partidos solo hemos perdido uno. Esa es la dinámica, seguir, seguir y seguir. Otra portería a cero y a trabajar».

Con la acción del gol anulado en el ocaso del partido, la posibilidad de palabras mayores y quejas hacia el colectivo arbitral estaba servida. El ourensano, como ha demostrado a lo largo de toda la temporada, prefirió no juzgar acciones arbitrales y con fue muy conciso y contundente con su parecer al respecto. «Yo soy entrenador, no árbitro», sentenció.

Noticias relacionadas

Sobre la lesión de Comparada que obligó a sustituirlo, el míster explicó lo que sabñía hasta el momento. «Todavía no lo sé. Aún no he hablado con el fisio con calma, así, en caliente, me da la sensación de que más que el golpe en sí fue el latigazo en el cuello, y por eso se mareaba. Hasta que lo valoren los fisios no puedo avanzar más», explicó al respecto.