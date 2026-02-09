«A mi parecer, está bien anulado»
M.S.R.
El entrenador madridista valoró gratamente en rueda de prensa el punto obtenido. «La valoración es muy buena porque veníamos a un campo con un rival que sabíamos lo que nos iba a exigir. Además, las condiciones del terreno iban a condicionar mucho nuestro juego y nos hemos tenido que adaptar a cosas a las que quizá no estamos acostumbrados. Por eso hay que darle mérito al equipo y a los chicos, porque se han adaptado muy bien a lo que hoy demandaba el partido. Sobre las interrupciones: entiendo que el estado del terreno de juego muchas veces ha llevado a que se parase más. Es importante que el equipo sepa jugar ante todas esas interrupciones, que por desgracia están siendo muy continuas, sobre todo en la liga, en nuestra contra. Nada más que añadir», confesó.
«Desde dentro no lo sabemos con certeza hasta ver las imágenes después, ya en el vestuario. Sí sabemos que el línea ha visto algo porque no corre al centro del campo. Sabemos que el línea hablaba de fuera de juego. Cuando he visto las imágenes, me parece que el jugador está en posición de fuera de juego. A mi parecer, está bien anulado», aseguró sobre la acción delfrustrado tanto de Resende.
- El jefe de Las Cinco Jotas crea una nueva empresa tras cumplir su condena
- Adif confirma ahora el cierre de las líneas de ferrocarril a Vigo por dos incidencias en trenes de mercancías
- El yate en alquiler más grande de Galicia evita su hundimiento en Vigo: «El capitán salvó el 'Roma'»
- Renfe alarga el corte del tren a Vigo hasta el martes sin ofrecer alternativas
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- La mayor aerolínea del mundo aterriza en Oporto y acerca Galicia a un destino intercontinental inédito
- El tren de borrascas que barre Galicia se alarga: los meteorólogos no ven el final
- «De Vigo al mundo»: un día en la casa donde Bimba y Lola diseña su globalidad