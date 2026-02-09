El entrenador madridista valoró gratamente en rueda de prensa el punto obtenido. «La valoración es muy buena porque veníamos a un campo con un rival que sabíamos lo que nos iba a exigir. Además, las condiciones del terreno iban a condicionar mucho nuestro juego y nos hemos tenido que adaptar a cosas a las que quizá no estamos acostumbrados. Por eso hay que darle mérito al equipo y a los chicos, porque se han adaptado muy bien a lo que hoy demandaba el partido. Sobre las interrupciones: entiendo que el estado del terreno de juego muchas veces ha llevado a que se parase más. Es importante que el equipo sepa jugar ante todas esas interrupciones, que por desgracia están siendo muy continuas, sobre todo en la liga, en nuestra contra. Nada más que añadir», confesó.

«Desde dentro no lo sabemos con certeza hasta ver las imágenes después, ya en el vestuario. Sí sabemos que el línea ha visto algo porque no corre al centro del campo. Sabemos que el línea hablaba de fuera de juego. Cuando he visto las imágenes, me parece que el jugador está en posición de fuera de juego. A mi parecer, está bien anulado», aseguró sobre la acción delfrustrado tanto de Resende.