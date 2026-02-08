El Poio vence con justicia

El Poio hace sus deberes y vence en casa del Chiloeches. Una tarde en la que el equipo no podía dejarse puntos y en la que mostraron un control total del partido, imponiendo el ritmo de juego deseado. El inicio del partido no pudo ser más fructífero para las rojillas. En el primer minuto de juego, Carolina Bravo recortó a una adversaria por banda izquierda y con un delicado centro al área pequeña habilitó a Chuli para que con un tiro raso inaugurase el marcador. Como si de una cuesta se tratase, el campo se volcó hacia el arco guadalajareño y durante doce minutos las conserveras asediaron la portería de Marika Umbro, aunque sin hacer excesivo daño. Las llegadas eran incesantes, pero el encuentro con el gol se resistía más de lo debido. Candela, tras una combinación soberbia con Ale de Paz, aumentó la diferencia de goles. Un mal rechace de la arquera loca propició a que Candela, a segundos del descanso, instaurase el 0-3.

La segunda mitad trajo consigo un reiterado dominio visitante y dos dianas consecutivas de Rafaela Pato y Élia. Virginia acercó en el luminoso a las suyas con dos tantos, producto de errores poiense. Débora y Carolina Bravo, con su rival volcado, pusieron la puntilla a un esperanzador desenlace que terminó sin dar fruto a las locatarias.