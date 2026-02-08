«El patito feo» evoluciona a un Cisne goleador y victorioso

Toda racha negativa tiene un principio y un final. Cuando los resultados son favorables, nadie piensa que tenga un inicio, y en el caso del Cisne, la gente estaba impaciente porque llegase su conclusión. Ante el colista y en un choque excelente de jugadores y cuerpo técnico, los pontevedreses volvieron a la senda de la victoria siete semanas después. Un temporal que parecía no cesar y que, como dicta el refranero popular: «Non choveu, que non escampara».

Los blanquiazules, conscientes de la necesidad de reencontrarse con el triunfo, salieron a la pista con la propuesta clara de castigar en ataque y ser extremadamente rocosos en defensa. Los primeros diez minutos fueron una verdadera exhibición de los hombres de Marcos Otero. Rompieron el partido muy rápido y obligaron a los visitantes a ir siempre al remolque. A esa fase frenética de gol le sucedió una etapa de sequía absoluta, con nueve tantos anotados hasta el minuto diez y seis goles hasta el descanso. Pese a esa bajada, las distancias en el marcador se mantuvieron, aunque con esa falta de anotación se recortaron un poco.

El vendaval del arranque se restituyó a la vuelta del descanso. El Cisne logró recuperar las buenas sensaciones del principio del choque con la reanudación y en un lapso de doce minutos endosó ocho dianas a un conjunto madrileñor que solo pudo anotar dos.

Engrosada la ventaja en el marcador hasta los doce puntos de distancia, ambas escuadras, sin renunciar a marcar, bajaron una marcha ante la más que evidente victoria de los pontevedreses. Gran acierto del técnico local que, ante un partido bastante encaminado, optó porque los jugadores con menos protagonismo este curso y los nuevos fichajes tuvieran minutos de forma continuada y empezasen a acumular buenas sensaciones sobre la pista.