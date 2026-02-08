Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Marín quiere la quinta victoria seguida

El Marín visita esta mañana, a las 12.30 horas, el Polideportivo Manuel Camba para enfrentarse al River Zamora. Las marinenses, con un partido menos disputado, son quintas, al acecho de la cuarta plaza y con cuatro puntos de diferencia sobre sus perseguidoras. Las zamoranas, que en casa suman su único triunfo esta temporada, tienen la necesidad der ganar para alejarse del farolillo rojo.

