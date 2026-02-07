Rubén Domínguez: «El reto del Pontevedra, ahora, es soñar»

El entrenador del Pontevedra compareció ayer ante los medios de comunicación con motivo del partido de mañana frente al Real Madrid Castilla. Para comenzar, Rubén Domínguez confesó el dolor que le causa que un jugador suyo, Tiago Rodríguez, con quien ha coincidido en etapas anteriores al Pontevedra, sufra una lesión tan grave como la rotura del ligamento cruzado anterior. «Estamos devastados con su lesión. Si conoces un poco la trayectoria de Tiago, sabes que es un chico al que nunca le regalaron nada. Este año, cuando parecía que estaba disfrutando, que sentía que aquí había encontrado su sitio, estaba mostrando todo el potencial que tiene y que sabíamos que tenía, se lesiona así. Estamos devastados porque no es solo el futbolista que perdemos, es la persona que es. Todo lo que ha conseguido se lo ha ganado él. Me da muchísima pena, sobre todo por él», lamentó el ourensán.

Sobre el mercado de fichajes, Domínguez fue sincero y valoró muy gratamente todo lo realizado por la dirección deportiva. «Lo dije la semana pasada o hace dos. Tengo que agradecer a la presidenta y al consejo de administración el esfuerzo que han hecho, porque el mercado, hasta la desgracia de Tiago, para mí fue espectacular. Hemos firmado un gran jugador para el centro de la defensa, además polivalente; hemos firmado dos grandes jugadores por fuera; y hemos firmado un gran mediocentro. Son cuatro jugadores con un hambre terrible, cuatro que querían jugar en el Pontevedra y cuatro que saben a dónde vienen. Eso es muy importante», destacó el entrenador.

La llegada de un rival directo en el anhelo de pelear por un hipotético ascenso hace del partido de mañana pueda llegar a ser un punto de no retorno en ese camino al sueño. «Si no me equivoco, de los últimos quince partidos hemos perdido uno, y de los últimos, llevamos nueve partidos sin perder. En este tipo de partidos tenemos que dar un paso adelante si queremos soñar. En estos partidos no podemos fallar. Hay que ser realistas, son quince puntos los que le metemos ahora mismo al descenso. Hay que soñar. Si luego no lo conseguimos, no lo conseguimos, pero el reto del Pontevedra, ahora, es soñar», aseveró.

El filial merengue será el verdugo o víctima granate de este fin de semana. Una plantilla de altísimo nivel que Domínguez no dudó el reconocer públicamente. «El Castilla es un equipazo, es un equipo que va a aspirar claramente al playoff. Tiene jugadores de mucho nivel y con mucho futuro. Con el Barça y el Villarreal, son de las mejores canteras de España, si no del mundo, y a muchos de esos jugadores los veremos en el futuro en Primera División. Son jóvenes, pero con talento mundial. Con el cambio de entrenador no ha cambiado mucho, juega bastante parecido. Los equipos van teniendo matices, pero están dando continuidad al trabajo que venían desarrollando», advirtió.

Noticias relacionadas

El estado del césped de Pasarón, tema de la semana en la capital del Lérez, no dejó indiferente al míster, que aprovechó para huir de excusas, como habitúa, y mandar un mensaje a algunos organismos. «El césped no está en las mejores condiciones, pero lo digo por vigesimoquinta vez, no va a ser una excusa. Tendrás que hacer otras cosas y adaptarte, no hay más. Si vemos el césped como enemigo, será un enemigo. Si lo vemos como una fortaleza, acabará siendo una fortaleza. Depende de cómo nos lo tomemos. La imagen de la ciudad de Pontevedra, con un estadio tan chulo como Pasarón estaría mucho mejor acompañada si las instituciones pusieran un poco de su parte y pusieran el campo de juego a la altura del estadio», alegó.n