El Poio Pescamar viaja a Guadalajara sin margen de error

El Poio juega esta tarde lejos de casa. Será a las 16.30 horas, en la localidad de Chiloechesm en Guadalajara, donde Ale de Paz y compañía buscarán su sexta victoria de forma consecutiva antes de su «Tourmalet particular», los duelos ante el Melilla y el Navarcarnero de las siguientes jornadas, los dos únicos equipos que le vencieron esta presente campaña.

El duelo de esta tarde es de gran importancia para las poienses que, si bien su rival está muy lejos de ser directo, tiene la necesidad de vencer y la derrota gallega podría salir muy cara a final de temporada.

Noticias relacionadas

La victoria y al mantenimiento del pulso ante las líderes, la melilleneses podría ser la guinda a una semana muy especial para la familia rojilla. Élia y Martita recibieron ayer la llamada de la selección española, para la tarraconense, el estreno con la absoluta.