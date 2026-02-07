Enfrentamiento directo del Teucro
El Teucro espera esta tarde, a las 21.00 horas, la visita del Gran Canaria. La victoria de los hombres de Sergio Carballeira podría susponer asaltar el playoff. Sin embargo, la derrota, podría distanciarlos considerablemente de ese sueño del ascenso, que se empieza a ver posible en la hinchada azulona.
