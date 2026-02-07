Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vigo sin trenesLluvias de récordStellantis Coche EléctricoVuelo Filadelfia OportoDesarrollo PXOM VigoGanadora PasapalabraCelta-Osasuna
instagramlinkedin

Enfrentamiento directo del Teucro

El Teucro espera esta tarde, a las 21.00 horas, la visita del Gran Canaria. La victoria de los hombres de Sergio Carballeira podría susponer asaltar el playoff. Sin embargo, la derrota, podría distanciarlos considerablemente de ese sueño del ascenso, que se empieza a ver posible en la hinchada azulona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents