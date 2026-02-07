El Arxil busca oxígeno ante el TGN Bàsquet

El Arxil tiene esta tarde una cita con la salvación. Recibe en el Pabellón del CGTD al colista, el TGN Bàsquet a las 19.45 horas. La necesidad de ganar para poder salvarse hace que el partido de hoy sea una auténtica final para empezar a soñar y creer. Un triunfo que puede ser esperanzador o devastador.