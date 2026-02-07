Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Arxil busca oxígeno ante el TGN Bàsquet

El Arxil tiene esta tarde una cita con la salvación. Recibe en el Pabellón del CGTD al colista, el TGN Bàsquet a las 19.45 horas. La necesidad de ganar para poder salvarse hace que el partido de hoy sea una auténtica final para empezar a soñar y creer. Un triunfo que puede ser esperanzador o devastador.

