El Poio afronta un mes intenso, de pelea con equipos que le doblegaron

El balón vuelve a rodar en la Primera División y el Poio tiene la obligación de salir muy reforzado de este mes de febrero. Serán cuatro partidos los que le esperen a las jugadoras de Luis López-Tulla, dos frente a rivales de la zona media-baja de la clasificación y dos frente a rivales muy directos que le vencieron en la ida del campeonato.

En orden cronológico, las poienses se desplazan mañana hasta la localidad guadalajareña de Chiloeches para medirse con el actual colista de la clasificación. Un primer partido que se separa diametralmente del próximo fin de semana.

En casa, en A Seca, la plantilla capitaneada por Ale de Paz tiene un final adelantada por el título. El Melilla, club que le endosó seis en la primera vuelta, se jugará en Galicia gran parte de sus aspiraciones esta temporada. El Poio tiene casi la obligación de ganar, a poder ser de varios tantos para recortar el golaverage negativo si quiere aspirar al primer puesto

El tratamiento para la resaca de ese duelo no será de menor grado, el Navalcarnero. Otro equipo que le venció en liga y que, en este caso, tendría que ganar en tierras madrileñas. Como colofón final para febrero, en casa, el Móstoles, de la zona roja de la tabla, un rival del que se distancia por varios puestos de la tabla y al que le urge seguir sumando para nos meterse en problemas a final de curso.