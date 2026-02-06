La Gimnástica busca la gloria este fin de semana en el nacional sub-23

La expedición gimnástica viajará a Sabadell este primer fin de semana de febrero para disputar el Campeonato de España sub-23 Short Track, con un total de nueve atletas representando al club en una amplia variedad de pruebas.

En categoría femenina, todas las miradas estarán puestas en Lucía Sánchez del Valle, que regresa a una gran cita tras una temporada marcada por una grave lesión. La mediofondista competirá en el ochocientos metros lisos, prueba en la que también participará Sandra González, completando la representación femenina del club.

En el cuadro masculino, el equipo llega con un bloque numeroso y versátil. Mauro Vázquez tomará la salida en el sesenta metros lisos, mientras que Matías Moldes afrontará el 60 metros vallas. En salto de altura repetirá Yannik Vila, que aterriza en el campeonato como campeón de Andalucía sub-23. En lanzamientos, competirá Lucas Terán de la Fuente en peso. El 1500 contará con doble presencia gimnástica gracias a Pablo Ulla y Pepe Sánchez del Valle. Además, Diego Martínez defenderá los colores del club en el heptatlón.n