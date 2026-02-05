Tiago Rodríguez, rotura del ligamento cruzado y adiós a la temporada

El cierre de mercado, por desgracia para los granates, trajo consigo la lesión de un futbolista capital para el equipo. El polivalente centrocampista, Tiago Rodríguez, se perderá lo que resta de temporada por una lesión del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. La baja del '24', exclusiva proporcionada por Pontevedra Viva, supone un duro revés para Rubén Domínguez, quien en la rueda de prensa previa al partido con el Talavera reconoció que las lesiones estaban empezando a castigar de más a la plantilla.

Los tiempos de recuperación en este tipo de dolencias no están totalmente estipulados, pero suelen rondan los ocho meses, por lo que el Pontevedra pierde a un futbolista muy importante, aproximadamente, hasta octubre de 2026. Su baja de larga duración se suma a la de su compañero Juanra Gómez, que sufrió la misma lesión en la misma pierna. La llegada de Rubén López, el último día de mercado, podría suplir su larga ausencia, al menos, hasta final de temproada.