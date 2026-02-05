Fútbol
Tiago Rodríguez, rotura del ligamento cruzado y adiós a la temporada
El futbolista, de acuerdo con la información proporcionada por Pontevedra Viva, estará de baja los próximos ocho meses
El cierre de mercado, por desgracia para los granates, trajo consigo la lesión de un futbolista capital para el equipo. El polivalente centrocampista, Tiago Rodríguez, se perderá lo que resta de temporada por una lesión del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. La baja del '24', exclusiva proporcionada por Pontevedra Viva, supone un duro revés para Rubén Domínguez, quien en la rueda de prensa previa al partido con el Talavera reconoció que las lesiones estaban empezando a castigar de más a la plantilla.
Los tiempos de recuperación en este tipo de dolencias no están totalmente estipulados, pero suelen rondan los ocho meses, por lo que el Pontevedra pierde a un futbolista muy importante, aproximadamente, hasta octubre de 2026. Su baja de larga duración se suma a la de su compañero Juanra Gómez, que sufrió la misma lesión en la misma pierna. La llegada de Rubén López, el último día de mercado, podría suplir su larga ausencia, al menos, hasta final de temproada.
- ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
- Juan Taboada, coordinador de Meteogalicia: «Hay indicios de que en la segunda quincena de febrero podría dejar de llover»
- Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- ¿Qué es el virus respiratorio sincitial que está relevando a la gripe en los ingresos?
- El embalse de Eiras está a tres hectómetros cúbicos de alcanzar su capacidad total: ¿qué pasaría si llega al nivel máximo?
- Activan la alerta naranja desde la madrugada de este jueves por lluvias fortísimas en el interior de la provincia de Pontevedra y temporal costero
- Tripulación del pesquero guardés «Novo Ruivo»: «Estamos abandonados, llevamos 10 meses sin cobrar. Mis hijos han tenido que dejar la escuela»