Rubén López: «Antes de todo, quería venir a aquí»
M.S.R.
El último fichaje del Pontevedra, Rubén López, fue presentado ayer en la sala de prensa de Pasarón como nuevo jugador granate. «Desde el primer momento que hablé con Rubén y con Jacobo, es un sitio que me atrae. Además del proyecto deportivo, el entrenador me transmitió confianza desde el inicio. No hay un único motivo principal para venir. Antes de todo, yo quería venir aquí», comentó el silledense.
El canterano del Deportivo de La Coruña, club del que llega cedido hasta final de temporada, dejó claros sus objetivos, personales y grupales, hasta final de año. «A nivel personal, intentar seguir creciendo y mejorar como jugador y como persona. A nivel colectivo, ayudar al equipo, que lo está haciendo de forma increíble, e intentar quedar lo más arriba posible y lograr los objetivos», explicó el nuevo ‘18’ grana.
Durante las últimas temporadas, López acostumbra a jugar fuera del centro del campo, de extremo o por dentro. Para él, la demarcación en la que se encuentra más cómodo es de mediocentro defensivo o de interior. Una polivalencia de la que, como es habitual, su entrenador y tocayo hará uso estos próximos meses de liga. n
