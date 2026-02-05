Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevos triunfos de la Escola Cuntiense en pista cubierta

La marcha gallega volvió a brillar fuera de casa y, una vez más, con sello cuntiense. En la pista cubierta de Braga, Ailyn Lauren Durán firmó un gran 2 km y estableció un nuevo récord gallego sub-14. También destacó Vera Boubeta, de la propia Escola Cuntiense, que logró el récord gallego sub-16 en 3 km. La jornada dejó además buenas sensaciones con las actuaciones de Ellen Durán y Sofía Miao, y los prometedores debuts de Sabela Carballo y Elba Abalo en los 3 km. Resultados que confirman el gran momento del atletismo del lugar, que mantiene su racha de éxitos.

