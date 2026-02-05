La nadadora del CN Galaico, Daniela Suárez, a la Copa del Mundo

Daniela Suárez ha recibido una nueva citación con la Selección Española Absoluta, en esta ocasión para competir en la Copa del Mundo de Medellín, la primera cita del calendario internacional de esta temporada.

El evento se celebrará del 13 al 15 de febrero y España acudirá con un equipo muy reducido, formado por cuatro nadadoras nacidas en edad juvenil. Además, la Copa del Mundo tendrá este año una parada en Pontevedra, del 29 al 31 de mayo, lo que acerca cada vez más la posibilidad de ver a Daniela compitiendo en casa con la absoluta.